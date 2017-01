Ja til nyt opstillingsmøde i Venstre

Onsdag vedtog medlemmerne af Venstre Stevns at afholde nyt opstillingsmøde for valg af borgmesterkandidat

STRØBY: Med stemmerne 92 for og 61 imod blev det på Venstres ordinære generalforsamling onsdag aften vedtaget at afholde nyt opstillingsmøde for valg af borgmesterkandidat til kommunevalget i november.

Tænkepause

Partiet afholdt i august opstillingsmøde, hvor den nuværende borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) med kun få stemmer vandt kandidaturet over Martin Steen Andersen, den daværende bestyrelses modkandidat.

– Jeg er både overrasket og skuffet, mest over at et demokratisk valg er blevet tilsidesat. Det overstiger langt min opfattelse af demokratiet i Danmark, udtaler Mogens Haugaard Nielsen, som vil bruge weekenden til at tænke over, om han stiller op til genvalg på det ekstraordinære opstillingsmøde.

Det nye opstillingsmøde afholdes tirsdag den 28. februar.

