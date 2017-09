Ja til udvikling – også i Valløby

(Last Updated On: 7. september 2017)

Et enigt Plan- og Teknikudvalg meddelte for nylig, at de vil tage den planlagte store udvidelse af Valløby ud af den kommende Kommuneplan og starte forfra – denne gang med inddragelse af borgerne i byen. Den beslutning kan jeg kun have respekt for.

Jeg har efterfølgende hørt enkelte give udtryk for, at de protester, der er imod udvidelsen, er et udtryk for ikke at ville udvikling i Valløby. Dette er ikke korrekt.

Jeg hjalp personligt borgergruppen med indsamlingen af underskrifter til et høringssvar til kommuneplanen. I den sammenhæng fik jeg talt med en del mennesker. Der var en enkelt, som synes, at byen har den størrelse, den skal have. Resten gik – uanset om de skrev under eller ej – ind for udvikling af byen. Nogen med meget og nogen med mindre, men alle med ønsket om åbenhed og inddragelse i den overordnede planlægning for byen.

Jeg er derfor overbevist om, at jeg har mange bag mig, når jeg siger: Ja til udvikling i Valløby – ja til åbenhed – og ja til inddragelse.

Jørgen Gregersen

Borger i Valløby og medlem af Stevns kommunalbestyrelse for Radikale