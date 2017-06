Ja, vi er også glade om tre år

(Last Updated On: 12. juni 2017)

Sejer Folke fra Enhedslisten Stevns klandre mig i et læserbrev for at have stemt for den nye Plejecenterplan i 2016 som indebærer en større ændring af strukturen på plejeområdet.

For ikke at sammenligne æbler og pærer vil jeg lidt forsigtigt gøre Sejer opmærksom på, at den nye Plejecenterplan i enighed blev justeret på et møde i Social- og Sundhedsudvalget i april 2017 samt taget til efterretning på kommunalbestyrelsens møde samme måned.

Det vil nok føre for vidt, at beskrive hele den nye Plejecenterplan her. Jeg vil blot opfordre Sejer til, at tale med Enhedslistens repræsentant i Social- og Sundhedsudvalget for yderligere detaljeret information. En repræsentant som jeg kun oplever som en seriøs og sober politiker jeg har respekt for også selv om vi måske ikke altid er helt enige.

Jørgen Gregersen

Radikal og nr. 2 på Liste B til kommunevalget