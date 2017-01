Ja, vi skal have ro i Venstre, Erik

Erik From. Tak for dit indlæg.

Langt hen ad vejen er vi enige. Vi skal have ro i Venstre. Borgmesteren er demokratisk valgt. Samarbejdet i kommunalbestyrelsen fungerer ikke og der er uro i Venstre. Jeg tegner ikke Venstre, men har, som du, en mening. Enig så langt. Vi er vel også enige om, at en lovlig indvarslet generalforsamling / opstillingsmøde kan behandle forslag.

Jeg prøver ikke at splitte partiet indefra, det ønsker jeg ikke, men det gøres fint uden min hjælp.

Borgmesteren er nu reelt sat under administration af det nye flertal. Han har mistet hele seks mandater. En er smidt ud og fem er flygtet. Venstres møgsager under borgmesterens ledelse, de er vist alment kendt.

Han kunne jo tilslutte sig gruppens ønske om et nyt opstillingsmøde, så kunne vi, i alles interesse, spare debatten på generalforsamlingen og holde opstillingsmødet. Men det har han åbenbart ikke megen lyst til. Med god grund.

Jeg har ikke andel i, at borgmesteren valgte at smide Bjarne Østergård ud af Venstres gruppe, heller ikke at De Radikale meldte sig ud af flertalsgruppen for at bevare troværdigheden, eller da han snød Dansk Folkeparti ved at løbe fra en underskrevet budgetaftale, og derved selvforskyldt mistede flertallet.

Han blev spidskandidat og meldte ud, at var det ikke sket, lavede han sin egen liste. En utrolig, snæversynet, egoistisk udtalelse som kun kunne skade hans parti, hvis han gjorde alvor af det.

Det var min holdning dengang, men som virkeligheden har meldt sig, så er skaden, hvis nogen overhovedet, til at overse. Nu må vi så se, om han gør alvor af sit løfte. Hvem sagde splittelse?

Tilbage står et forpjusket Venstre.

Vi må og skal have en anden spidskandidat, en der har evner – vilje er ikke nok, har det vist sig. Vi skal have en, der er troværdig, en der kan samle og samarbejde til alle sider, så vi igen får en samarbejdende kommunalbestyrelse efter valget.

Jeg kender ikke Thors Grønbæks holdning, men mindst 17 af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer, inklusiv Venstres egen gruppe, ønsker ikke, at borgmesteren fortsætter efter valget. Borgmesteren har valgt en katastrofekurs. Det skal medlemmerne forholde sig til.

Mød op på generalforsamlingen onsdag den 25. januar og stem på Venstre.

Venlig hilsen

Gerhard Nagott

Thorsvænge 19

Rødvig