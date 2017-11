Jazz på Harmonien

(Last Updated On: 20. november 2017)

Sangerinden Rikke Mølgaard og orkester Kansas City Stompers spiller i Harmonien på lørdag den 25. november fra kl. 20

Rødvig: Danmarks ældste jazz-band, Kansas City Stompers, besøger den Spilledåsen. Det sker lørdag den 25. november, hvor dørene til Restaurant Harmonien i Rødvig åbnes kl. 18.30, for at give rum til et af de bedst kendte jazz-bands i dronningeriget.

Kansas City Stompers er vel nærmest et begreb, som kan datere sin fødsel til begyndelsen af 1950’erne. Byen, Kansas City, var i 30’erne et musikalsk kraftcenter, og for den unge klarinettist, Niels Abild, var det oplagt at navngive sit band efter et af jazzmusikkens epicentre.

Bandets udgangspunkt er det musikalske spænd, der ligger mellem traditionel jazz og swing, og årelang popularitet skyldes, at bandet aldrig går på kompromis med kvalitet. “Underholdning med stil” er et prædikat, der ofte anvendes i forbindelse med karakteriseringen af Kansas City Stompers.

Sangerinde er Rikke Mølgaard, og bag hende vil stå en flok professionelle musikere, der helt sikkert vil gøre, hvad de kan, for at leve op til de stolte traditioner, som har kendetegnet et musikalsk varemærke.

Billetsalg

Billetter kan bestilles online på spilledaasen-stevns.dk eller torsdage og søndage mellem kl. 16 og 19.30 på billettelefon 30571999. Salg foregår desuden fra Kop & Kande i Store Heddinge, Staxen i Hårlev eller på Restaurant Harmonien.

Prisen er for medlemmer 125 kroner, mens andre skal betale 150 kroner.

Som noget nyt kan bestilles og købes jazzmenu for 149 kroner. Husk danseskoene.