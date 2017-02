Jeg er ikke stolt af Verdensarven

Jeg vil gerne have mig frabedt, at hr. Keld Hein, lokalformand for Dansk Folkeparti Stevns, udtaler sig på mine vegne.

Jeg er ikke stolt af UNESCO’s udnævnelse af klinten til verdensarv. Det har kun betydet overgreb på ejendomsretten og privatlivets fred.

Jeg synes, at det havde været passende, om kommunalbestyrelsen havde meldt klart ud, at de gik efter en fredning fra begyndelsen, og ikke falder deres vælgere i ryggen efterfølgende, som det er sket.

Med venlig hilsen

Gert Pedersen

Lilledalsvej 9

Store Heddinge