Ji-sig Taekwondo får 10.000 kr.

Store Heddinge: Ji-sig Taekwondo Stevns har af Nordea Fonden fået 10.000 kroner til indkøb af udstyr, øremærket PTSD-ramte (post-traumatisk stress syndrom).

– Klubben vil gerne tage socialt ansvar i kommunen og er et sted med plads til alle. Vi vil gerne hjælpe dem, der måske ikke får så meget i dagligdagen, fortæller chefinstruktør og ejer, Tomas Patheier.

Med en militær baggrund kender Tomas til mange PTSD ramte soldater, men han er godt klar over, at mange andre faggrupper kan rammes af PTSD, og han pointerer, at klubbens støtte er til alle, uanset fag og årsag for deres PTSD.

– Med støtten fra Nordeafonden bliver det nu muligt for os at stille træningsdragt, beskyttelsesudstyr og lignende til rådighed for de PTSD-ramte, således at deres forløb i klubben ikke koster dem noget. I forvejen er der for personer under Projekt PTSD kontingentfritagelse, fortæller Tomas.

– Vi er glade for at kunne hjælpe Ji-sig Taekwondo Stevns med de gode initiativer, de igangsætter, siger filialdirektør i Nordeas Køge-afdeling, Anette Corfitzen.

Hun oplyser, at alle er velkomne til at søge Nordea Fonden om midler:

– Vi tager løbende imod ansøgninger. For fonden handler det om, hvorvidt ansøgningen kan lægges ind under overskriften »Det gode liv«, forklarer hun.

(Privatfoto)