Ji-sig Taekwondo Stevns flytter til nye lokaler

(Last Updated On: 1. august 2017)

Ji-sig Taekwondo træner videre i Hårlev efter sommerferien. (Privatfoto)

Stevns: Efter snart to år i egne lokaler i Bødkerparken i Store Heddinge, ser Ji-sig Taekwondo Stevns sig nødsaget til at flytte deres træning til Hårlev.

– Det er ikke med god vilje, at vi flytter, men kommunens fritidsudvalg har ikke givet os et valg. De har flere gange afvist at yde lokaletilskud, og jeg har i de sidste to år betalt omkring 800 kroner om måneden ud af egen lomme for at kunne undervise kommunens børn og unge i Ji-sig Taekwondo. Det har jeg ikke længe råd til, fortæller chefinstruktør og klubejer Tomas Patheier.

Han oplyser, at kultur- og fritidskonsulent i Stevns kommune, Yasmina Liv Zacares, har kæmpet for at skaffe egnede lokaler. Desværre uden held, men der er dog fundet lokaler på Hotherskolen i Hårlev.

– Vi har tidligere været i et brugbart lokale på Hotherskolen, hvor vi desværre ikke kan have vores faldsikre gulv liggende fast, så det skal opsættes og nedtages til træningerne; derfor brugbart, men ikke egnet. Desværre skelner Natur-, Fritids- og Kulturudvalget ikke mellem de to. Sidst vi var på Hotherskolen, indbød vi udvalget til at komme og deltage i en træning på betongulvet, men de dukkede aldrig op. Det er ærgerligt, at tilskud uddeles på baggrund af, om kommunen kan stille egnede lokaler til rådighed, især når de, der beslutter, om et lokale er egnet, på ingen måde har indsigt i sportsgrenene og heller ikke tager imod invitationer til at deltage, så de har et reelt grundlag for at tage deres beslutning, siger Tomas.

– Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu er vi i Hårlev, og derfor kan flere børn og unge måske få glæde af vores klub. Vi har mistet et par medlemmer på at flytte, men vi håber da, at der så kommer nye til.

Da huslejen nu er væk, er kontingentet blevet mindre.

Klubben åbner onsdag den 17. august. Se priser, holddage og -tidspunkter på jitae.dk.

rmh