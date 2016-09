Johnny fra Hellested er klar i Rio

Johnny Kofoed Andersen, der bor sammen med sin kone Lizette lidt uden for Hellested, dyrker handicapskydning på meget højt niveau. Nu er han for tredje gang deltager ved De Paralympiske Lege, hvor han lørdag og tirsdag skal repræsentere Danmark

Her sidder Johnny med et lille udvalg af medaljehøsten. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

HELLESTED/RIO: Når de Paralympiske Lege begynder i morgen i Rio bliver det med deltagelse af skytten Johnny Kofoed Andersen fra Hellested.

Siden 1995 har Johnny Kofoed Andersen sigtet på mål både med luft- og salongevær, og det er blev til utallige konkurrencer og flotte placeringer for den dygtige skytte.

Præmiehøsten er imponerende og tæller blandt andet en PL bronzemedalje fra Paralympic i Athen, en VM guld-, en VM sølv- og en VM bronzemedalje, otte EM guldmedaljer, adskillige DM medaljer og et hav af andre medaljer.

Den stevnske skytte træner til daglig i Næstved Skytteforening. Lørdag skal han for første gang på skydebanen i Rio for at gøre sit bedste i disciplinen R4 – 60 Stående, 10m luftgevær. Tirsdag gælder det R5 – 60 liggende, 10m luftgevær.

rmh