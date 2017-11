Julemanden ankommer kl. 10.34

(Last Updated On: 29. november 2017)

Mon ikke julemanden også har karameller med til børnene i år? (Foto: Rita Siig)

Rødvig: Julemanden har aftalt med Rødvig Borgerforening, at han kommer til Rødvig station søndag den 3. december kl. 10.34.

Alle rensdyr er optaget den dag, men julemanden følger med tiden. Han har stadig et rejsekort, så derfor kommer han igen i år med toget sammen med sin kone, som har fået fri fra klejnebageriet.

Efter planen skal han ankomme til stationen i Rødvig kl. 10.34, og man er velkommen til at rejse med ham i toget fra Store Heddinge kl. 10.28. Husk at købe billet til toget.

Julehygge på Harmonien

Julemanden håber, at rigtig mange børn og barnlige sjæle vil stå på perronen i Rødvig og tage imod ham og sammen med ham og hans kone gå til Harmonien, hvor juletræet – doneret af Damgården – skal tændes.

Der serveres gløgg og æbleskiver for kun 30 kroner, og til børnene er der gratis kakaomælk eller juice.

I salen på Harmonien vil der være forskellige aktiviteter for børn og barnlige sjæle, bl.a. tovtrækkeri og kast efter dåser.

I restauranten holder pensionistforeningen julemarked og på 1. sal serverer Harmonien deres lækre søndagsfrokost.

Så der er al muligt grund til at komme til Rødvig på søndag.

Nye udendørs julelys

Det er Rødvig Borgerforening, der står for julearrangementet.

Foreningen har for øvrigt fået en donation på 35.000 kr. fra Vaskerifonden til at etablere et flot stationært lysanlæg ved Harmonien.