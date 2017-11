Julemarked i Ræveholm

(Last Updated On: 21. november 2017)

Rødvig: Traditionen tro holder de kreative beboere i seniorbofællesskabet Ræveholm i Rødvig et eksklusivt julemarked. I år er det lørdag den 25. november fra kl. 10 til 16 i Fælleshuset Ræveholm.

– Det er syvende år, vi holder julemarked, og igen i år bliver der tryllet med kreativiteten, og det har resulteret i mange flotte ting, siger en af initiativtagerne Rita Siig.

Der er smukke håndstrikkede og meget lækre julegaver, små strikkekits og salg af forskellige strikkeworkshops, hæklede engle, lysestager og mange andre spændende ting, heriblandt smørbagte småkager med mere.

– Et par af os har lige været på kursus hos Flowers by Ida, og der har vi fået masser af inspiration til juledekorationer, både med og uden kalenderlys, samt adventskranse, gravpynt, dørkranse med mere. Alt det starter vi på i denne uge, og det hele sælges til meget rimelige priser, fortsætter Rita Siig.

– Man har også mulighed for at nyde et glas gløgg og æbleskiver. Samtidig er der mulighed for at høre mere om vores dejlige bofællesskab for seniorer, slutter hun.

(Foto: Rita Siig)