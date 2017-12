Julemusical med iskoldt mord

(Last Updated On: 29. november 2017)

Nu fløjter Stevns Friluftsscene til afgang mod Nordpolen

Juleholdet 2017: Fra venstre mod højre ses, bagerste række: Hans, Louise, Mikkel, Niklas, Brian og Jeppe; midterste række: René, Lena, Eva, Lisbeth, Ib og Nenna; forreste række: Sophie, Niklas og Joachim. (Foto: Stevns Friluftsscene)

Rødvig: Fredag den 8. december kl. 19.30 har Stevns Friluftsscene premiere på den helt nyskrevne musical »Mord på Nordpolsekspressen«.

– De sidste detaljer er ved at være på plads, og holdet glæder sig til at præsentere en hæsblæsende, festlig, humoristisk og (u)hyggelig musical med masser af grin, dejlige karakterer, skøn musik og sang. Du kan stadig nå at komme med, så skynd dig at bestille din billet allerede i dag, siger instruktør og forfatter i Stevns Friluftsscene, Sophie Jørgensen.

Hun har sammen med Brian Andersen skrevet musicalen, og begge medvirker de som henholdsvis instruktør og skuespiller.

– Derudover byder holdet på velkendte og nyere ansigter af Friluftsscenen, og alle klar til at give den maks gas. Holdet har øvet med stor entusiasme, glæde og gejst siden august 2017 og ser frem til kulminationen på måneders hårdt arbejde, siger Sophie Jørgensen, som gerne vil invitere alle med på togturen i selskab med Stevns Friluftsscene.

Forestillingen spiller på Harmonien i Rødvig, og udover billetter til musicalen kan der bestilles buffet i Restaurant Harmonien før forestillingsstart.

rmh

Spilledage

Forestillingen spiller i Kulturhuset Harmonien på Rødvig Hovedgade 2 i Rødvig:

Fredag d. 8. december kl. 19.30 inkl. højrebsbuffet

Lørdag d. 9. december kl. 19.30 inkl. flæskestegsbuffet og ris a la mande

Buffeten serveres i salen fra kl. 17.30, og forestillingen starter kl. 19.30.

Se priser og bestil billetter på stevnsfriluftsscene.dk, på e-mail billetter@stevnsfriluftsscene.dk eller på telefon 26199957.