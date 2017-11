Juletræet er på plads – og bliver tændt på søndag

(Last Updated On: 23. november 2017)

Store Heddinge: Onsdag formiddag ankom en næsten ti meter høj nordmannsgran til Nytorv.

Juletræskomitéen har i år valgt et træ fra Magleby. Mere præcist stod det i en parcelhushave hos Jens Erik og Sonja på Nøddekærvej, som nu får mere lys ind i deres udestue. Det 18 år gamle træ var med sine knap ti meter blevet alt for stort og skyggede gevaldigt for solen.

Kl. 9 onsdag morgen mødtes juletræskomitéen til kaffe og morgenbrød i Store Heddinge Håndværkerforenings lokaler, hvorefter turen gik til Magleby. Her blev den store gran fældet og derefter transporteret til Nytorv.

Træet tændes kl. 16

På søndag den 26. november kl. 16 kommer julemanden og tænder lysene på det smukke træ – og han har karameller med til alle de søde børn.

Byens butikker har søndagsåbent fra kl. 14 til 17 og i samme tidsrum vil der være juleby på torvet med salg fra hyggelige, små julehuse – og Borup Brass Band sørger for julemusikken.

Det er Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening der står for julearrangementet og julebelysningen i den gamle købstad.

rmh

(Fotos: Rikke Michael Hansen)