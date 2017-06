K.R.A.P. udstiller på fyret

(Last Updated On: 21. juni 2017)

Kunstnergruppen K.R.A.P. udstiller udvalgte værker på Stevns Fyrcenter. (Privatfoto)

Tommestrup: På søndag den 25. juni kl. 11 er der fernisering på Stevns Fyr med kunstnergruppen K.R.A.P.

Gruppen blev dannet omkring år 2000 af kunstnere bosat på, eller med tilknytning til, Stevns.

Navnet er oprindeligt inspireret af den klassiske røde farve Kraplak, men har gennem årene fået forskellige betydninger. For øjeblikket gemmer der sig følgende finurlige udsagn bag navnet: »Kreative Rebeller Afviser Pensionering«.

Omdrejningspunktet for gruppen er stadigvæk tilknytningen til Stevns. Ønsket om at samles i et socialt fællesskab og herigennem udvikle og inspirere hinanden, er det enkle grundlag for gruppens arbejde; målet er at skabe nogle spændende udstillinger.

I 2017 består K.R.A.P. af følgende medlemmer: Anne Vejtorp, Bo Karberg, Elsebeth Møller, Yvonne Erbs, Christina Præstgaard, Poul Esting og Torben Olesen.

Medlemmerne af gruppen er ikke bundet sammen af en fælles kunstnerisk udtryksform, eller af en fælles holdning til kunstens funktion, men udtrykker sig som individuelle kunstnere på vidt forskellige måder.