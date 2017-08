Kablet er kommet i land

(Last Updated On: 22. august 2017)

Historiens vingesus blæste over Rødvig i dag

Historisk energiprojekt. Kabelskibet Victoria er bygget i 2017, er 140 m langt og 30 m bred, og førte tirsdag 9.000 tons kabel ind til Rødvig. (Foto: Klaus Slavensky)

Rødvig: Tidligt tirsdag morgen blev et 9.000 tons tungt kabel trukket i land ved Højstrupvej i Rødvig. Hermed blev der sat endnu en milepæl i færdiggørelsen af en af Danmarks største vindmølleparker, Kriegers Flak.

100 mand og 100 kilometer

Det var kabeludlægningsfartøjet, NKT Victoria, som i en position godt 1.200 meter fra kystlinjen, førte de mange meter kabler ind til kysten på luftpuder.

Her blev det trukket ind via et rør under kystlinjen og cirka 70 meter op på en mark. Fire meter i minuttet tager processen, der afsluttes ved månedskiftet.

100 mand er beskæftiget på land og til vands, fortæller seniorprojektleder Martin Johansen, der er supervisor på den historiske opgave, der først med færdigbyggede platforme i havet, kan slutte Energinets arbejde i foråret 2019. Derefter går arbejdet med at bygge selve vindmølleparken.

Historisk vindmøllepark

Indtil der kommer strøm til de planlagte 600.000 sjællandske hustande, vil kablerne ligge trygt på havbunden, og dermed vil det faktum, at der er tale om det længste, hele stykke kabel, der er ført i land i Danmark, ligge skjult under bølgen blå. 100 kilometer, der vejer 78 kilo per meter.

– Hvis der kommer overskydende strøm vil det blive solgt til Tyskland, fortæller Martin Johansen, der oplyser, at det er første gang i verden, at der er lavet en sådan aftale om produkter fra en vindmøllepark mellem to lande.

Årelangt projekt

Hele projektet startede på idéniveau i cirka 2010, og det bliver nok 2022 før den første forbruger kan tænde stikkontakten og få strøm fra Kriegers Flak.

Der har været protester, finansieringsproblemer, udsættelser, men lige nu bevogter to vagtskibe kabeludlægningen med en 800 meter forbudszone for andre fartøjer end »Victoria«, som projektlederen kalder »State of Art«, idet det er specieltbygget til et job af denne kaliber.

Interesserede stevnsboere kan fra Rødvig Havn se processen skride frem til starten af september.

sky