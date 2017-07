Kærlig hilsen til læge

(Last Updated On: 5. juli 2017)

Det er med stor forundring, at jeg fredag modtog et brev i min e-boks om, at Henrik stopper som praktiserende læge, og at vi som Henriks patienter, var smidt ud fra Stevnslægerne.

Da jeg så ydermere i Stevnsbladet den 28. juni måtte læse, at Henrik Malchow-Møller ikke alene stopper som læge hos Stevnslægerne, men også at årsagen hertil er, at han er blevet smidt ud. Det fatter jeg ikke et begreb af.

Jeg, min mand, børn og forældre, har alle haft Henrik som vores gode, stabile familielæge, der til enhver tid har støttet og hjulpet os, i alle de 27 år Henrik har praktiseret i lægehuset.

Henrik, og Stevnslægerne generelt, har været en tryg base for os i 34 år. Så det er mig næsten uforståeligt, at dette skulle ske. Det er vel nærmest at betragte som en mavepuster. Vi er kommet på en venteliste, så nu må vi se, hvad fremtiden bringer!

Vi ønsker dig, Henrik, alt mulig lykke og held i fremtiden!

Kærlig hilsen

Anni Schäfer Kügler

