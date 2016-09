Nu kan vi komme videre

Tak til Stevnsbladet for at bringe de fire læserbreve 9. september som afrunding på diskussionen om Venstres opstilling af spidskandidat til KV2017.

De to skarpe analyser på side 2, sammenstillet med kommentarer fra to tidligere borgmestre på side 28, giver læserne en god mulighed for at bedømme, hvem der interesserer sig for Venstres og for kommunens ve og vel, og hvem der koncentrerer sig om sig selv og sin egen uforgribelige mening. Og så skal Venstre videre – til gavn for Stevns kommunes borgere.

Jeg har dog én kommentar, som ikke berører Venstre. Et af læserbrevene ser Rotary som arnested for »alderdomsoprøret« mod borgmesteren. Jeg er medlem af Store Heddinge Rotary Klub og kan oplyse, at vor daværende præsident fra starten af den offentlige debat klart bad mig »holde denne diskussion uden for Rotary, som jo både er apolitisk og religiøst neutral«.

Det har jeg – som mener, at man bør støtte sine folkevalgte – gjort, og det mener jeg også at de, som havde en anden mening, har gjort.

Selvfølgelig kender mange af os hinanden fra Rotary. Det gør blot ikke Rotary til »en politisk organisation«.

Ib Grønvaldt

Østersøvej 14

Rødvig