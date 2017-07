Kedelig oplevelse på Stevnslægernes telefonservice

(Last Updated On: 27. juli 2017)

Ringede onsdag morgen klokken 8.05 til lægehuset, hvor der bliver spurgt, hvilken læge man vil have fat i.

Jeg tastede nummeret på lægen og ventede og ventede og ventede.

Klokken 9.10 blev jeg kastet af telefonen, og skyndte mig at ringe op igen. Får denne gang en ansat i røret, der oplyser, at man kun kan få fat i en læge mellem klokken 8.00 til 8.15.

Jeg havde ringet klokken 8.05 og ventet over en time. Vedkommende beklagede, at jeg havde ventet så længe og kunne så også oplyse, at den læge, jeg ville have fat i, ikke var der. Fint, at man på svareren opgiver tre personer og så en time efter oplyser, at det er en fejl efter at have hængt i røret over en time.

Rigtig dårlig oplevelse og utrolig dårlig information på en vigtig telefonsvarer.

Hanne Olsen

Svalemosevej

Strøby Ladeplads