Klakører, ronkedorer og sladder

Som bekendt var der indkaldt til møde i Venstre – Stevns tirsdag den 30. august angående valg af borgmesterkandidat mhp. kommunalvalget i november 2017. Dette ekstraordinære træk skyldes, at bestyrelsen i Venstre Stevns har udtrykt mistillid til den siddende borgmester, Mogens Haugaard (MH). I forventning om at høre nærmere om denne drastiske og uhørte beslutning møder man op. Efter godkendelse ved indgangen som stemmeberettiget og udlevering af stemmeseddel finder deltagerne på deres stol en lille note (flyer) med et nydeligt foto af modkandidaten, Martin Steen Andersen (MSA) samt navnene på hans såkaldte støtter. Efter studium af disse navne på agtværdige borgere – ja nærmest honoratiores i kommunen – bemærker man, at der er et påfaldende stort sammenfald mellem disse navne og medlemslisterne i Rotary i St. Heddinge og Rotary i Hårlev. Så nu ved man, at Rotary er en politisk organisation og indkaldt som klakører (betalt/aftalt bifaldsgivere), imponatorer (mit udtryk) og stemmekvæg for MSA. (Eller har de kildret MSA’s forfængelighed og lokket ham på glatis).

Først præsenterede de to kandidaters anbefalere deres respektive kandidats fortræffeligheder. Her kommer aftenens første store overraskelse, idet to af MSA’s ialt tre anbefalere viser sig at være de to fhv. borgmestre i Stevns Kommune, Poul Arne Nielsen og Lars Asserhøj. Overraskende fordi almindelig pli tilsiger, at når man først er forhenværende, så holder man en lav profil og undlader aktiv og åben stillingtagen til bl.a. personspørgsmål. Nuvel – man kunne vel så forvente nogle vægtige og præcise indlæg. Det der kom var vævende, upræcise, insinuerende hentydninger om fortrædeligheder skabt af MH, som f.eks manglende samarbejde med andre partier og administrationen på Rådhuset, samt at MSA er en samarbejdets mand. Slutindtrykket af de to eks-borgmestres indlæg er, at de har opført sig som ronkedorer ( gammel hanelefant, der er udstødt af flokken og som laver al den uro i flokken, de kan, for at genvinde deres plads). Deres pointer svinger sig aldrig op over almindelig sladder. De kolporterede simpelthen almindelig sladder. Ej heller nævnte de, hvad der skulle ske, hvis valget skulle gå MSA’s vej og tæppet under MH og resten af Venstre gruppe i kommunalbestyrelsen dermed revet bort for resten af valgperioden.

Derefter kom de to kandidaters indlæg. MH fremlagde de betydelige resultater, han allerede har opnået efter ca. 2½ års arbejde som borgmester. Derefter ventede vi på MSA’s store visioner om Stevns Kommunes fremtid. Men ak , det var blot en fortsættelse af ronkedorernes uklare insinuationer og intimidering af MH. Dog havde MSA ét konkret programpunkt, nemlig anlæg af en S-togsforbindelse med 10 minutters drift mellem Elisabethvej i St. Heddinge og Hellested Friskole hvor MSA’s datter er skolesøgende, fordi folkeskolen i St. Heddinge er fravalgt. At dette valg/fravalg kræver en ekstra indsats, som de implicerede selv må yde, i stedet for en »rød« automatreaktion om, at det offentlige må træde til, er åbenbart ikke faldet MSA ind.

Spørgsmålet er, om MSA’s virkelige motiv for at søge jobbet som borgmester er borgmestergagen. En sådan påstand kan være sand eller bare start af en ubehagelig sladder af samme kaliber som de halvkvædede viser om MH’s påståede forsyndelser.

Efter afstemningsresultatet forelå, blev det nølende erkendt af MSA – uden en lykønskning til MH – men med en slet skjult trussel om, at der jo var et stort mindretal, som kunne gøre det helvedes hedt for MH. En besynderlig opfattelse af demokrati. MSA bør indse, at han – alene eller sammen med Rotary ikke egner sig til kommunalpolitik.

Alf Lykke Pedersen

Kystvejen 380

Strøby