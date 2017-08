Klar med flot teatersæson

(Last Updated On: 23. august 2017)

En af rollerne i “Kys det nu, det satans liv” spilles af Lene Vestergård, som sidder i Stevns Teaterforenings bestyrelse. (Pressefoto)

Store Heddinge: Værsågod! Så er voksen-repertoiret for Stevns Teaterforening sæson 2017/18 klar.

Der bliver god lejlighed til at komme bredt rundt i genrerne: politisk satire, dans, komedie, varieté og komik i verdensklasse.

Teaterforeningen har sørget for, at Stevns får gæsteoptræden af nogle af de store skuespillere: Henning Jensen, Kirsten Olesen, Ina-Miriam Rosenbaum, Kirsten Lehfeldt, Stig Hoffmeyer med mange, mange flere.

Og så er der masser af god musik. Fra elskelig dansktop til kraftfuld Inuittrommedans, fra knaldskarp satire til sensuel fransk chanson. En opera er der også på programmet.

Børnene er ikke glemt

Teaterforeningen har ikke glemt børnene. Igen i år bliver der udsøgte forestillinger for børn og deres voksne. Børneteaterbrochuren loves klar primo september.

Se mere på Teaterforeningens hjemmeside: stevns-teater.dk.

Generalforsamling og ny formand

Stevns Teaterforenings nuværende førstemand, Leif Sinius, har bebudet, at det er hans sidste sæson som formand.

– Jeg er blevet ’mæt’ af at organisere, siger den afgående formand og uddyber:

– Selve det, at opleve teater hengiver jeg mig stadig til med stor fornøjelse; men efter 10 år på formandsposten vil jeg gerne træde et skridt tilbage. Det er absolut tænkeligt, at jeg gerne vil fortsætte i bestyrelsen. Men tiden vil vise, hvad der er bedst for foreningen, siger Leif Sinius, der håber på nye yngre kræfter.

Generalforsamlingen foregår onsdag den 30. august kl. 19 i Snurretoppen.

Efter generalforsamlingen vises forestillingen »Kys det nu, det satans liv«, en musikalsk rejse i 80 års danmarkshistorie.

En af rollerne spilles af Lene Vestergård, som sidder i Stevns Teaterforenings bestyrelse. Hun blev indstillet til titlen som »årets kvindelige hovedrolle 2015« hos CPHCulture for denne rolle.

Efter forestillingen serveres et glas og en bid brød.

sky

Teaterforeningens repertoire 2017/18: