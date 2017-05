Klarinetfestival en realitet

(Last Updated On: 10. maj 2017)

Flot musik og elegance vil gå hånd i hånd på den kommende Klarinet-Festival på Stevns, her Trio Chalumeau. (Foto: Jesper Jørgensen)

Stevns: Kulturloftet har 25 års jubilæum i år. Og der er mange ting i gang. Et stort ønske var afholdelse af en Klarinet-Festival, hvor træblæserinstrumentet fra 1700-tallet vil blive præsenteret i klesmermusik, jazz, folkemusik og ikke mindst i klassisk musik.

Kommunens Natur-, Fritids- og Kulturudvalg fandt ideen så god, at der blev bevilliget 25.000, men var det nok?

Spar 400 med partoutkort

Kulturloftets formand, Hans Jørgen Lund Jensen, har siden arbejdet videre på programmet, som nu bliver realiseret.

Syv koncerter fra 19.-27. juni afvikles blandt andet på Gjorslev Slot, i Snurretoppen og i Store Heddinge Kirke.

Hans Jørgen Lund Jensen oplyser, at entreen er som udgangspunkt er 200 kr.

– Som et særligt jubilæumstilbud til vore medlemmer tilbyder vi et partoutkort, som dækker syv koncerter for kun 700 kr.

Normalprisen for et partoutkort vil være 1.100 kr. Partoutkortet for medlemmer skal købes inden den 18. maj, hvorefter prisen stiger til 1.100 kr.

Salg af partoutkort stopper den 9. juni, hvorefter der kun kan bestilles/købes enkeltbilletter.

Af hensyn til pladsen på Gjorslev Slot, vil antallet af partoutkort være begrænset, derfor vil de blive solgt efter først-til-mølle-princippet.

Koncerterne på Kulturloftet og i Den Gamle Kirke i Højerup på jubilæumsdagen den 24. juni 2017 vil være gratis. Partoutkort bestilles på post@kulturloftet.dk

– Vil du være sikker på en billet, vil vi anbefale, at du ikke venter med at bestille til sidste øjeblik, lyder det gode råd fra Hans Jørgen Lund Jensen.

sky