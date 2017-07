Klint og kridtbrud på væggene

(Last Updated On: 25. juli 2017)

Her står Dorte Kaas Jørgensen foran to malerier med motiver fra Holtug Kridtbrud. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: For kunstneren Dorte Kaas Jørgensen er naturen en uudtømmelig kilde til inspiration og glæde. Selv bor hun i Holtug, tæt ved klintekanten, og motiverne fra Stevns Klint og Holtug Kridtbrud er blandt Dortes foretrukne.

Stevns Klint har altid været Dortes store fascination; den var årsagen til, at hun for 38 år siden flyttede til Stevns.

– Klinten, himlen, lyset og havet er under konstant forandring og motiverne er aldrig ens, fortæller Dorte Kaas Jørgensen.

Det er da også de to motiver, der primært ses på udstillingen i Mediehuset på Nytorv frem til den 11. august. Et enkelt landskab er fra dog fra Småland i Sverige, og endelig er der to mindre abstrakte malerier, en genre som hun først for nyligt er begyndt at udforske.

Dorte Kaas Jørgensen har hele sit liv tegnet og malet for sin egen fornøjelses skyld, men i 2011 kom hun med i Åbne Atelierdøre. Også i år deltager hun med sin kunst i Åbne Atelierdøre Stevns-Faxe, som foregår i weekenden den 26. og 27. august.

rmh