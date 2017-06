Klint tiltrækker stadig publikum

(Last Updated On: 1. juni 2017)

Fortællingen om katastrofen er en succes. Den musikdramatiske forestilling Klint har skabt flotte efterskælv og nu også en dokumentarfilm

Jan Jespersen fra Stevns Kommunes udvalg for Natur-, Fritid- og Kultur, til venstre, bød velkommen til premieren. Blandt gæsterne var direktør i Stevns Kommune, Per Røner, i døråbningen. (Pressefoto)

Store Heddinge: Dokumentarfilmen om den musikdramatiske forestilling Klint har netop haft premiere.

Dokumentarfilmen fortæller om hele tilblivelsen af Klint, om vejen fra Lene Vestergård og Birgit Løkkes første ideer og til tekst, komposition og opsætning var en realitet. Om alle de frivillige og alle de lokale, der samledes om at få en spektakulær forestilling til at lykkes.

Det er Verdensarv Stevns, der har finansieret dokumentarfilmen.

– Et af vilkårene for at arbejde med scenekunst er, at den er væk, når forestillingen er overstået. Med dokumentarfilmen fik vi mulighed for at forlænge livet for Klint og give et indblik i det kæmpe kunstneriske og logistisk-praktiske arbejder, der er i så stort et værk som dette, siger Lene Vestergård, der er den ene af idémagerne og drivkræfterne bag Klint.

Skal man tro de omkring 60 gæster til premieren, så var dokumentarfilmen – ligesom de fire forestillinger i Boesdal Kalkbrud var det – en succes. Fremvisningen blev afsluttet med spørgsmål og klapsalver til Lene Vestergård og Birgit Løkke.

Klint er netop indstillet til en Reumert-pris som en ud af tre forestillinger i kategorien Performance. Reumertuddelingen finder sted den 10. juni i København.

Link til dokumentarfilmen om KLINT (youtube)

Link til filmen fra forestillingen (youtube)