Klinten er blandt landets fem bedste konferencehoteller

Topplacering til Konference & Hotel Klinten i Rødvig

Det populære konferencecenter Klinten i Rødvig er igen nomineret til landets bedste kursussted. (Pressefoto)

Rødvig: En gang om året kåres Årets Konferencecenter. Sidste år var det Hornstrup Kursuscenter. I år er Konference & Hotel Klinten i Rødvig igen sluppet gennem det sidste lille nåleøje, og er således sikret en topplacering som et af de fem bedste steder at holde møder og konferencer, ud af 77 hoteller i Danmark.

Det er kunderne, der har nomineret kandidaterne til titlen som Årets Konferencecenter 2017.

Danske Konferencecentre har gennemgået tusindvis af evalueringer, og blandt de fem centre, der er med i opløbet om titlen som landets bedste, er Klinten i Rødvig.

Kundernes krav og forventninger til konferencestederne, herunder faciliteter, forplejning, beliggenhed osv., er tårnhøje, og konkurrencen på markedet for møder og konferencer er hårdere end nogensinde.

Med i toppen for 12. gang

Det er en stolt direktør, der for 12. gang er med i kapløbet om den prestigefyldte titel som Årets Konferencecenter.

– Vi har i 2016 renoveret 23 værelser, således at ialt 46 værelser, ud af total 58 værelser, nu er nyrenoverede med store vinduespartier, nyt møblement, større tv og helt nye badeværelser, fortæller direktør Jens Tornager fra Konference & Hotel Klinten i Rødvig.

Klinten har vundet før

Klinten i Rødvig konkurrerer med 77 konferencecentre i Danmark. Sammenslutningen af Danske Konferencecentre bruger gæsternes evalueringer til udviklingsarbejde for at opretholde et højt niveau.

Hotellet i Rødvig har to gange tidligere vundet den prestigefyldte pris med blomster, maleri og diplom.

– Både nomineringen og prisen, hvis vi vinder, kan vi bruge som et kvalitetsstempel i vores markedsføring, slutter en forventningsfuld direktør Jens Tornager.

Kåringen som Årets Konferencecenter finder sted den 28. April på Danske Konferencecentres generalforsamling.

sky