Klinten klar til sommergæster

(Last Updated On: 11. maj 2017)

Nyt fællesprojekt på Stevns skal give besøgende ved klinten en god velkomst

I Boesdal Kalkbrud, hvor det kommende besøgscenter skal ligge, vil projektgruppen gerne fortælle besøgende både om stedet om og projektet frem mod åbningen. (Pressefoto)

Boesdal/Højerup: Når gæsterne kommer til Højerup og Boesdal Kalkbrud, vil der fra midten af juni være gode muligheder for at lære mere om området og finde vej rundt. Ligesom de kan læse om, hvad der skal ske i området de næste år.

Initiativtagerne til projektet er Selskabet Højeruplund, Traktørstedet Højeruplund, Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns.

Stevns Turistforening har valgt at støtte projektet med 250.000 kroner.

– Det er virkelig dejligt, at Stevns Turistforening giver mulighed for, at vi kan lave det her vigtige projekt for gæsterne, siger Berith Burkandt, som er Stevns kommunes repræsentant i styregruppen for projektet og leder af Natur og Miljø i Stevns kommune.

Til fælles gavn og nytte

Stevns kommune har sendt en ansøgning om fondsmidler til besøgscentret i Boesdal og i denne ansøgning er også søgt om penge til et løft af Højerup. Det bliver der ikke lavet om på, men velkomsttiltaget skal imødekomme de besøgendes behov indtil næste skridt kan tages.

Selvom der allerede nu er en del gæster på Stevns Klint, så bliver velkomsttiltaget først indviet midt i juni.

– Der er mange ting, der skal laves, og det skal laves ordentligt, så det netop bliver en god oplevelse, siger Naja Habermann, der er site manager for Verdensarv Stevns og projektleder.

Hun slår fast, at alle delene er nøje overvejet og diskuteret i projektgruppen.

– Vi vil gerne byde gæsterne velkomne, men vi bygger ikke store informationstårne som står i vejen for den gamle kirke, eller nøjes med at fortælle om fiskeler. Det skal være til fælles gavn og nytte.

Af samme årsag er de fleste af elementerne også fleksible og kan flyttes og justeres.

Projektet bliver evalueret løbende, herunder om de forskellige skilte står de rigtige steder og fortæller de rigtige ting, eller om de skal flyttes inden næste sæson.