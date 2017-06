Klinten er klar til turisterne

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Velkomsttiltag 2017 er klar til at give gæsterne ved Stevns Klint en endnu bedre oplevelse. Åbningen finder sted fredag den 16. juni i Højerup, hvor alle er velkomne

Idylliske Højerup kan fra den 16. juni give besøgende lidt mere viden om området. Ved legepladsen kommer en platform med fortælling om området og verdensarven samt en pylon med fremtidsplaner. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns Klint: Hvert år kommer flere og flere gæster til Stevns Klint, og nu står Velkomsttiltag 2017 klar til at byde dem velkomne.

Mere præcist er det i Højerup, Boesdal Kalkbrud og ved Stevns Fyrcenter, at det nu er muligt at lære endnu mere om stedet og om verdensarven og ikke mindst at få informationer om den udvikling, der er i gang de enkelte steder.

– Det er så vigtigt, at vi også i tiden frem til åbningen af besøgscenteret i Boesdal byder alle velkomne på bedste vis inden for de givne rammer, og det er så vigtigt, at vi gør det sammen, siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns, der har været med i styregruppen for projektet.

Åbning den 16. juni

Projektet er lavet i samarbejdet mellem Selskabet Højeruplund, Traktørstedet Højeruplund, Stevns Kommune og Verdensarv Stevns, som har været tovholder på projektet.

Samarbejde har været et nøgleord hele vejen, og alle de involverede parter er gået ind i projektet med deres viden om, hvad gæsterne efterspørger og med et stort ønske om netop at arbejde sammen for at gøre besøgsoplevelsen endnu bedre.

Det er således en bred flok, som fredag den 16. juni fra kl. 15.30 inviterer både borgere og alle øvrige interesserede til åbning af projektet ved et arrangement i først Højerup og fra kl. 16.45 i Boesdal Kalkbrud.

Røde platforme og pyloner

Både i Højerup, i Boesdal og ved Stevns Fyrcenter vil der nu kunne se en rød platform, hvor gæsterne kan læse mere om det sted de netop er og hvad de kan opleve her. Platformen er lavet så den også kan bruges til at sidde på og nyde omgivelserne.

Samme steder vil der stå pyloner som signalerer, at noget er under forandring og fortæller om den udvikling der er i gang på stedet blandt andet om nye trapper ved Stevns Fyrcenter og i Højerup og om nyt besøgscenter i Boesdal. Pylonerne vil let kunne flyttes og indholdet vil kunne ændres, når behovet for information ændrer sig.

Højerup får også en ny samlet brochure for området, markerede stier og et pegeskilt, som kan guide gæsterne rundt i området.

Projektet i Højerup og Boesdal er støttet af Stevns Turistforening, mens Stevns Kommune finansierer delen på Stevns Fyrcenter.