Klip fra det politiske kvindemøde

(Last Updated On: 26. september 2017)

Kandidaternes mærkesager

De politiske kandidater på det kvindelige valgmøde fik først lov til at præsentere sig selv og deres politik, før de var til rådighed for ‘improviserede’ samtale med vælgere. Her er uddrag af deres korte taler.

Birgit Smedegård Olesen (SF):

»Der skal gøres mere for klimapolitiske projekter. Stevns mangler en uvildig energirådgiver, der kan hjælpe den enkelte borger med fossilneutrale løsninger.«

Lene Vestergård (EL):

»Førtidspensionister og kontantmodtagere er jaget vildt. De udsatte borgere skal hjælpes, så de igen bliver behandlet med værdighed. Menneskerettighederne gælder også lokalt.«

Line Krogh Lay (R):

»Børneområdet har brug for flere penge, området har været negligeret i for mange år. Det gælder hele vejen op, at den faglige indsats skal styrkes.«

Ellen Knudsen (K):

»Vi skal have Stevns på landkortet, nu skal der for alvor ske noget med Unesco-verdensarven. Og så brænder jeg for, at der skal samarbejdes på tværs i kommunalbestyrelsen.«

Anette Mortensen (V):

»Vi skal styrke borgerinddragelsen, specielt i landsbyerne, hvor vi mangler en “paraply”, der kan koordinere arbejdet, i f.eks. landsbylaug, det skal der ansættes en koordinator til.«

Anne Marie Lindegaard (NS):

»Man bør tilføje det kommunale styre noget af den indsigt, man har i den almennyttige boligsektor, hvor man fokuserer på driftsoptimering af budgetterne – så bliver der også plads til indsats for de bløde værdier.«

Helen Sørensen (SD):

»Nu skal der ske noget med den omfartsvej, hvis vi skal have tilflyttere til Stevns, det samme med bedre mobildækning, så flere kan være med til at løfte byrden fra de svages skuldre.«

sky – (Foto: Klaus Slavensky)