Kloakering i Strøby Egede udsættes

(Last Updated On: 15. august 2017)

Borgerne i Strøby Egede får ikke ny separatkloakering foreløbigt. Den storstilede plan er udsat på ubestemt tid. (Foto: Klaus Slavensky)

Klagenævn og en skæv snegl stopper ekspropriering og arbejdet med separatkloakering.

Strøby Egede: En afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet sætter en effektiv prop i Klar Forsyning og Stevns Kommunes store kloakeringsprojekt. Det videre konkrete arbejde er udsat på ubestemt tid.

Forarbejdet duede ikke

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en “Spildevandsplan 2012-2020” med tiltag inden for det eksisterende kloaknet og for udbygningen af kloaknettet samt for håndteringen af spildevand i det åbne land.

Det praktiske arbejde er overgivet til Klar Forsyning, der står for at gennemføre separatkloakeringsprojektet for Stevns Kommune.

Tidsplanen for separatkloakeringen i Strøby og Strøby Egede skulle være gennemført i etaper fra 2015 frem til 2021. Gennemsnitligt ville det have kostet den enkelte husejer 50.000 kr., som nu kan samle renter på bankbogen nogen tid endnu, da tidsplanen udskydes indtil Klar Forsyning reviderer projektet.

Ifølge kommunens spildevandsplan skulle alle love, bekendtgørelser og regulativer for bl.a. respekten for natur og miljø i arbejdet med spildevandsområdet, være overholdt. Men nej, siger Miljø- og Fødevareklagenævnet efter at har truffet afgørelse efter § 28 og § 58 i miljøbeskyttelsesloven, der giver to klagere fra Strøby medhold.

Klagere fik medhold

Klagesagen omhandler primært kommunens ekspropriation af klagernes ejendom, som skulle bruges til etablering af et regnvandsbassin. Klagerne mente bl.a., at deres arealer ville blive oversvømmet.

I den 19 sider kompakte afgørelse fastslår ankenævnet, at den kommunale plan på en række områder ikke i tilstrækkelig omfang bygger gyldige tilladelser eller dispensationer, og at udledningstilladelsen lider af “væsentlige retlige mangler”.

Ankenævnet har desuden foretaget en række miljøvurderinger af Tryggevælde Å, Ådalen og Køge Bugt.

Vandløb, planter og dyr

Et af de mere kuriøse punkter i Ankenævnets modstand af kloakeringsplanerne er bevaringsprognoser, der indbefatter vegetation og dyreliv.

Her spiller f.eks. den sjældne skæve vindelsnegl en afgørende rolle, idet den kun lever ganske få steder i Danmark og blandt andet på Stevns, hvor man i 2009 fandt over 10 af denne art på åens vestside. Det er således også disse snegle, på cirka 1,6 mm høje, der spænder ben for kloakeringsprojektet, som startede i 2013 og som skulle være afsluttet i 2021.

Kun domstolen er tilbage

På baggrund af klagesagen ophæver Ankenævnet udledningstilladelsen, ekspropriationen og dermed etableringen af regnvandsbassin.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, og kun en retssag er eneste mulighed, hvis Klar Forsyning og dermed Stevns Kommune, vil forsøge at ændre på den aktuelle situation.

sky

