Kloakeringsplan begynder forfra

(Last Updated On: 15. august 2017)

Det er på grund af naturhensyn i dette område ved Strøby at den eksisterende kloakeringsplan er mindre realistisk end den snegl, der ses i midt i billedet. (Foto: Klaus Slavensky)

Kan betyde højere pris for husejerne.

Strøby Egede: Miljø- og Fødevareklagenævnet har stoppet den planlagte kloakering i Strøby Egede.

Alt skal genbehandles

Afgørelsen ærgrer Jesper Koziara, der er teknisk direktør i Klar Forsyning, der står for at gennemføre separatkloakeringsprojektet for Stevns Kommune.

– Vi havde selvfølgelig håbet på et andet udfald i sagen, da separatkloakeringen er afgørende for sikre godt badevand langs strandene og for at tilpasse kloaksystemerne til de kraftige regnskyl, som opleves stadigt hyppigere, siger Jesper Koziara.

Nævnets afgørelse kan ikke ankes yderligere, men kunne fortsætte i det egentlige retssystem, men den mulighed finder Jesper Koziara ikke realistisk. Sagen skal dog drøftes i bestyrelsen i september.

Først færdig i 2030?

Klar Forsyning er begyndt at undersøge hvilke alternative løsninger der kan bringes i spil, men det er et kompliceret område med vand på begge sider af bebyggelserne.

Hele projektet skal nu drøftes med Stevns Kommune, som er planmyndighed.

Jesper Koziara afviser ikke, at nye løsninger kan betyde et fordyret projekt, der i sidste ende skal betales af husejerne.

Samtidig er nævnets afgørelse et benspænd, der kan koste 10 års forsinkelse, og dermed først en afslutning på hele kloakeringsprojektet i 2030.

– Af hensyn til både beboere og trafikforhold kan vi kun tage en etape om året, og vi har kun nået etape 1, forklarer Klar Forsynings tekniske direktør.

– Afgørelsen betyder en yderligere forsinkelse i et allerede forsinket projekt, og det ærgrer mig, slutter Jesper Koziara.

sky

Se også:

Kloakering i Strøby Egede udsættes

Sag står stille: Alle venter på hinanden