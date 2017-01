Kø ved håndvasken

Man burde vel i grunden ikke blande sig i interne Venstre problemer, men som almindelig vælger med overvejende borgerlige/liberale holdninger er det trist at overvære en total nedsmeltning af kommunens største parti.

Endnu mere trist, og vel nærmest pinagtigt, er det, at se ledende venstrepolitikere, herunder ikke mindst gruppeformand Bjarne Nielsen, totalt fralægge sig ansvaret for en fejlagtig politisk strategi, der har ført til splittelse internt i Venstre, splittelse i den daværende flertalsgruppe, splittelse i befolkningen på Stevns og ikke mindst en erodering af borgmesterens naturlige autoritet i al almindelighed.

Som gruppeformand for Venstres byrådsgruppe havde det klædt Bjarne Nielsen at stå frem og tage sin del af ansvaret, men nej! Bjarne Nielsen starter 2017 med at kalde sine byrådskolleger for en børnehave, for senest at skyde al skyld på borgmesteren. En tilståelsessag for en erfaren byrådspolitiker, der så i tre år har ageret som borgmesterens villige redskab uden selvstændige holdninger?

Som sagt indledningsvis kan Venstre jo gøre, som de vil, men hvis de vil have min og sikkert mange andres stemmer ved det kommende kommunalvalg, bør de nok se sig om efter kandidater uden for den nuværende byrådsgruppe – med Inge Milbrat som den lysende undtagelse.

Med venlig hilsen

Lars Klausen

Klintevej 21

Rødvig