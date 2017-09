Kom til markedsdag på Store Heddinge Skole

(Last Updated On: 13. september 2017)

Fra venstre ses Christine Kunoy, Monique Bagger og Nina Steen Andersen, der er tre af de fem medlemmer i pressegruppen fra 8.C. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: 8.C. på Store Heddinge skole har i øjeblikket travlt med at arrangere »Markedsdag på Store Heddinge Skole«. På næste lørdag den 23. september inviterer alle skolens elever og lærere nemlig til en aktiv dag på skolen.

– Der vil være boder, konkurrencer, udstillinger og optrædener samt mulighed for at købe mad og drikke, oplyser Monique Bagger, der er med i pressegruppen.

Christine Kunoy, der også er en del af pressegruppen, fortæller, at det som udgangspunkt er et udendørsarrangement, hvor der vil være aktiviteter spredt ud over hele området ved skolen.

– Men hvis vejret driller, så har vi en plan B, siger hun.

Håber på gentagelse

– Vi gør det her for at vise skolen frem, for at vise, at vi kan noget herude, siger Nina Steen Andersen fra pressegruppen

»Markedsdagen skal åbne skolen op for pårørende til eleverne, og for den by, der omgiver skolen. Markedsdagen har været prøvet før, med succes, for en del år tilbage. Nu genopliver vi den, og vi har planer om at gøre det til en årligt tilbagevendende tradition«, står der blandt andet i invitationen til elevernes forældre.

Man kan følge med i planlægningen på facebooksiden »Markedsdag på Store Heddinge skole« – og ellers er det bare at møde op til en hyggelig dag på Store Heddinge skole lørdag den 23. september mellem kl. 10 og 13.

rmh