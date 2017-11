Kom til Stevns-aktion

(Last Updated On: 29. november 2017)

Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd lancerer ny tilflytterkampagne

Stevns: I går gik komtilstevns.dk online. Hjemmesiden er startskuddet på kampagnen #komtilstevns, som skal trække nye borgere og virksomheder til kommunen.

Positiv udvikling forstærkes

Hjemmesiden er udviklet af Stevns Erhvervsråd med støtte fra Stevns Kommune.

– Komtilstevns.dk fungerer som en slags datingportal, hvor vi præsenterer alt det, som gør Stevns til en attraktiv kommune at slå sig ned i, forklarer erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.

Initiativtagerne håber, at kampagnen fører til, at rigtig mange potentielle tilflyttere ser et match mellem deres ønsker og behov, og det som Stevns Kommune tilbyder. Erhvervsrådet står bag kampagnen, som Stevns Kommune støtter med 200.000 kr. Formålet er at forstærke den positive udvikling, Stevns oplever i øjeblikket, hvor kommunen har fået knap 500 nye borgere på tre år, og har et erhvervsliv i stærk fremgang.

Bliv ambassadør for Stevns

Kommunens borgere har bidraget til hjemmesiden ved at givet inputs til, hvilke fordele, der er ved at bo og drive virksomhed i kommunen.

Erhvervschefen opfordrer til, at borgere og virksomheder fortsat vil være en del af kampagnen ved at dele deres oplevelser og billeder fra deres hverdag på Instagram og Facebook med hashtagget #komtilstevns.

– Den bedste markedsføring for Stevns er, når Stevnsboerne selv fortæller om alle de fordele, de oplever ved at bo og drive virksomhed i kommunen. Derfor håber vi, at så mange som muligt har lyst til at deltage i kampagnen som ambassadører for Stevns, lyder det fra Thomas Christensen.

De allerede »indfødte« opfordres til at dele deres stevnske oplevelse med kampagnen. Send os et billede af dit nye hus på Stevns eller vis os din egen naturskønne perle fra dit lokalområde, lyder opfordringen.