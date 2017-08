Kommentar til »Endnu en møgsag«

(Last Updated On: 28. august 2017)

Nogle af beboerne på Møllehøjen nævner i et læserbrev den 23. august en »møgsag«. Kommunen har givet tilladelse til en ind-/overkørsel på Møllehøjen, selvom lokalplanen siger nej.

Lokalplanen og de retningslinjer den beskriver, skal som udgangspunkt efterleves af både borgere og kommune. Men det glæder mig at læse, at kommunen har givet dispensation i denne sag, da det viser, at man gør brug af almindelig sund fornuft. Uanset fremgangsmåden, så har kommunen truffet den beslutning, som giver bedst mening, og ikke bare set på historikken.

I min optik er det her en »møgsag«, fordi den er et eksempel på, hvor egoistisk og ubetænksomt man kan opføre sig over for hinanden. I det her tilfælde over for sine nye naboer. Hvor blev imødekommenheden og tolerancen af? Hvorfor stemte beboerne på Møllehøjen i første omgang nej til en ind-/overkørsel til Møllehøjen?

De nye beboere på Valløby Bygade har ønsket overkørsel til Møllehøjen for at få mest mulig glæde af deres grund i forhold til sol og beliggenhed. Det kan alle haveejere vel sætte sig ind i.

Jeg har ved selvsyn konstateret, at der er yderst fine oversigtsforhold fra den anlagte indkørsel, og med kun seks til syv parceller på Møllehøjen må man formode, at der er tale om yderst begrænset trafik på vejen, som i øvrigt har både fortov og gadebelysning. Jeg kan simpelthen ikke se problemet eller finde ét eneste sagligt argument for at stemme nej til de nye naboers anmodning.

Hver eneste dag glæder jeg mig over det nye, flotte hus på Valløby Bygade 14, og over at der nu skal bo nogle mennesker, som vil holde grunden og hegnet pænt. Det forskønner vores by og er til glæde for alle.

Men jeg undres faktisk over, hvorfor hegnet langs Møllehøjen ligger beboerne så meget på sinde? Nu har jeg i mange år haft udsigt til det omtalte hegn, og det har længe været misvedligeholdt og trængt til at blive beskåret, hvilket har gjort Møllehøjen mørk og tilgroet. Så hvis hegnet er »deres ejendom«, skulle beboerne på Møllehøjen sørme have passet det bedre.

Susan L. Hansen

Valløby Bygade 16

Valløby