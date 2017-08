Kommentar til læserbrev fra Ebbe Christophersen

(Last Updated On: 16. august 2017)

Det er korrekt, som Ebbe Christophersen skriver i læserbrev offentliggjort i Stevnsbladet den 09.08.17, at alle Østbanens tog siden 2004 har haft depot i Hårlev.

De vægtige argumenter for dette valg er flere, som alle har til formål at sikre vore kunder en pålidelige og effektiv togtrafik til lavest mulig omkostning.

Det er således en driftsøkonomisk helhedsbetragtning, som har dannet grundlag for etablering af depotet i Hårlev tilbage i 2004. En helhedsbetragtning som fortsat gør sig gældende her i 2017.

Det omhandler en optimering af ressourceanvendelsen vedrørende lokomotivførere, rengøringspersonale og værkstedpersonale, optimering af mulighederne for fejlretning i forbindelse med eventuelle opstartsproblemer i morgentrafikken samt optimal anvendelse af reservetog.

Slutteligt skal det nævnes, at ændringen i depotstrukturen tilbage i 2004, gjorde det muligt at nedlægge to miljømæssigt utidssvarende tankanlæg.

Med venlig hilsen

Kirsten Kornerup

Projektchef

Lokaltog a/s