Kommentar til Line Krogh Lay

(Last Updated On: 1. november 2017)

Af: Lasse Olsen, kandidat for Det Konservative Folkeparti

I dit læserbrev »Vi skal have en ny borgmester«, beskriver du dine egne fortræffeligheder og udnævner dig selv som den næste borgmester på Stevns, allerede inden vælgerne har talt. Du afslører dermed en selvforherligelse uden lige, mangel på dømmekraft og mangel på respekt for vælgerne.

Som ny i kommunalbestyrelsen svigtede du samarbejdet i den flertalsgruppe, du selv indgik i ved forrige valg, nemlig da den første sag gik dig imod. Hvor var din samarbejdsevne? Hvor var din forpligtelse overfor fællesskabet, og hvor langt kæmpede du selv for samarbejdet? Så vidt vides overhovedet ikke.

Absurd at klappe sig selv på skulderen for at kunne samarbejde med dem, man er enige med. Især når enigheden konstant handler om at være imod borgmesteren. Det er jo ingen kunst.

Du kom i kommunalbestyrelsen, men ikke på dit eget mandat. Du trak kun 121 stemmer selv. Et mandat kræver over 600. De radikale kandidater tilsammen trak heller ikke nok til dit mandat. Du kom ind på stemmer fra jeres valgforbund, nemlig Stevnslisten og Konservative.

Radikale sidder nu med to mandater, men det ene har I ikke fået af vælgerne. Det er kommet til på baggrund af Stevnslistens nedlæggelse i marts 2015.

Lasse Olsen

Formand

Det Konservative Folkeparti