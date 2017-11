Kommentar til valgdebat på TV2 Lorry

(Last Updated On: 14. november 2017)

Jeg så Stevns Kommunes valgdebat den 9. november på TV2 Lorry. Borgmesteren udtalte sig om det fordelagtige i, at flere kommuner slår sig sammen om turisterhvervet. Sydkystdanmark består af Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg og Møn med kontor i Vordingborg. Borgmesteren fastslår, at det fungerer rigtig fint, og det er det, der skal til, for det får mange turister fra udlandet til Stevns.

Turisterne kommer, og hvad så? Turistkontoret i Rødvig er nedlagt. Nogle borgere, blandt andre Per Nørgaard, tog initiativ til at oprette et frivilligt turistkontor, der har haft 3.796 besøgende i 2017.

Den 11. november i Dagbladet foreslår borgmesteren, at når turisterne kommer, skal de guides rundt på Stevns. I valgdebatten går han ellers kun ind for den fælles markedsføring i Sydkystdanmark. Men er der så nu anerkendelse og tak til det frivillige turistkontor, der jo havde set behovet?

Nej, nej, nej.

Hr. borgmester, du må gerne læse mit læserbrev: »Dagligdag og politik på Stevns« af 2. november på stevnsbladet.dk. Men det er nok, som at slå vand på en gås. Måske er min tone ikke god nok, for jeg tror, at jeg har knækket koden i tone-debatten: God tone er lig ingen kritik af borgmesteren.

Ingrid Ejlergaard

Skolemarken 1

Store Heddinge