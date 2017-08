Kommentarer til Lokaltog

(Last Updated On: 22. august 2017)

Kirsten Kornerup begrunder i Stevnsbladet den 16. august flytningen af togene fra endestationerne Faxe Ladeplads og Rødvig til Hårlev, med effektiv togtrafik til lavest mulige omkostninger. Herunder optimering af lokopersonale, rengøringspersonale og værkstedspersonale.

At det modsatte er resultatet med øgede udgifter på 1,3 million kroner årligt, herunder den øgede miljøbelastning ved et merforbrug af 50.000 liter diesel, forholder man sig, mærkeligt nok, ikke til.

Det er ret let at forstå, at kørsel med tomme tog, alene for at hensætte togene til overnatning, er penge lige ud af lommen, samt en unødvendig miljøbelastning. Det burde være lige så let at erkende, at den daværende ledelse i 2003 begik en kæmpe fejl, som indtil nu har kostet mindst 15 millioner skattekroner.

Endvidere har værkstedspersonalet i Hårlev holdt fyraften længe før togene ankommer til overnatning, ligesom værkstedspersonalet først møder ind længe efter togene er ude at køre igen næste morgen. Argumentet med fejlretning og opstartsproblemer holder derfor ikke. Ved eventuelle opstartsproblemer på endestationerne før 2004, hentede man bare et andet tog i Hårlev.

Tilbage i 2003 gav banens dieselleverandør tilbud om at opstille miljørigtige tankanlæg på endestationerne kvit og frit, såfremt man indgik leveringsaftale til markedspris på fem år.

Argumentet med miljømæssigt utidssvarende tankanlæg holder derfor heller ikke.

Når man nu læser Kirsten Kornerups argumenter – og hvis man kunne tage dem seriøst – kan man næsten ikke forstå, hvordan banen har kunnet overleve i 125 år frem til 2004 – for det meste af tiden under særdeles trange økonomiske kår – med togene stående på endestationerne om natten.

Det er svært at forstå, at dette pengespild og miljøgriseri får lov at fortsætte for skatteborgernes regning. Hvor er vores politikere henne i denne sag ?

Med venlig hilsen

Ebbe Christophersen

Thorsvænge 5

Rødvig