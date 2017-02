Kommunal hjælp til affaldssortering

I Dagbladet den 3. februar kunne man læse, at en del ældre fra Vallø Ældreboliger i Hårlev, blandt andet på grund af hukommelsessvigt og demensproblemer, ville få behov for hjælp til affaldssortering, når/hvis Stevns kommune indfører den nye affaldsplan.

Direktør Jacob Bigum Lundberg svarer, at affaldssortering ligger uden for det arbejde, som hjemmehjælpen normalt udfører. Det kunne så være relevant at foreslå, at det blev gjort normalt.

I stedet afviser Jacob Bigum Lundberg med forskellige forklaringer og anfører blandt andet, »at hvis man kan gå ud med affaldet i dag, må udgangspunktet være, at så kan man også sortere det i flere spande«.

Ja, det kan man nok, men kommer det i de rigtige spande?

Han lover at komme og give vejledning i sorteringen. Ja, det er jo nok ikke personligt han dukker op, men hvor tit og hvor længe vil man komme ud til en dement, der ikke kan finde ud af det?

Jeg ved ikke, hvor Jacob Bigum Lundberg har hentet sin erfaring om behandling og optræning af dementes færdigheder fra, men vil anbefale den kommunale direktør at aflægge et studiebesøg på Hotherhavens Plejecenter, der har et godt ry – også på det område.

De har også lige, fra statens satspulje, modtaget en halv million kroner til et projekt, der skal gøre Hotherhaven mere demensvenlig. Jeg er næsten sikker på, at direktøren selv har underskrevet, eller i det mindste godkendt ansøgningen om satspuljemidler til Sundheds- og Ældreministeriet. Når man kan have den holdning, at midler fra staten er in, men hvis de skal hentes i kommunekassen er det yt, så smager det i høj grad af kassetænkning og manglende indføling med svage borgeres behov.

Snak med din nabo eller pårørende, hvis det virker lidt bøvlet i starten, siger direktøren i kommunen. For en dement er der desværre ingen start hr. direktør!

Hvad vil kommunen egentlig gøre, hvis de demente borgere fylder affaldet i de forkerte spande, fordi de ikke kan finde ud af systemet? Give dem bøder? Det ændrer jo ikke noget, og ideen med sorteringen går fortsat tabt.

Det nye affaldssorteringssystem er sikkert både godt og fornuftigt, men jeg håber at Kommunalbestyrelsen samtidig med beslutningen om at indføre det, også vil drøfte, hvordan man kan hjælpe og støtte de svage borgere, der har behov herfor, så de kan sortere korrekt. Kun på den måde kan ordningen kan blive en succes.

Det vil nok også være nødvendigt, at nogen forklarer det for direktøren, da han tilsyneladende ikke helt har forstået sammenhængen.

Eddie Fornø

Skovvangsvej 52

Strøby