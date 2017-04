Kommunalbestyrelsen mødes i forsamlingshuset

(Last Updated On: 18. april 2017)

Frøslev: Cirka en gang om måneden mødes kommunens 19 folkevalgte politikere til kommunalbestyrelsesmøde i Rådsalen på Rådhuset i Store Heddinge.

Næste gang er torsdag den 27. april, men det bliver ikke på Rådhuset. I stedet samles mødedeltagerne i Frøslev forsamlingshus.

Bortset fra ændring af mødested vil alt dog være som det plejer – næsten da.

Mødet starter til vanlig tid, det er kl. 18. Den gældende dagsorden skal gennemgås: Politikerne skal drøfte, diskutere, stemme om og beslutte. Når alle punkter er løbet igennem, opsummerer kommunaldirektøren, hvad der er blevet besluttet, stemmefordeling, hvad der eventuelt er ført til protokols med mere. Derefter er der spørgetid for borgerne, som her får mulighed for at stille spørgsmål til politikerne; dog ikke sager af personlig karakter.

Her kommer så endnu en afvigelse, for normalt vil borgere – og presse – nu forlade lokalet, da politikerne går videre til den lukkede dagsorden. Men ikke torsdag den 27. april, hvor den lukkede dagsorden allerede er gennemdrøftet forud for mødet.

I stedet vil der være »kaffemik« (»mik« er grønlandsk og betyder »selskabelig sammenkomst«, red.) mellem borgere og politikere.

Alle er velkomne til at deltage. Blot mød op i Frøslev forsamlingshus torsdag den 27. april kl. 18.

Senere på året, det bliver i september, vil kommunalbestyrelsen endnu engang rykke ud af de vante rammer på Rådhuset, denne gang til Valløby.

rmh