Kommunalbestyrelsesmøde var tæt på at blive til ophidset valgmøde

(Last Updated On: 6. juli 2017)

Et flertal uden om borgmesteren har i realiteten sat ham uden for døren når vigtige beslutninger skal tages.

Og en politiker omtalte vælgere i Valløby som pøbel.

Store Heddinge: Det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien var ikke ligefrem præget af hjertelighed og udveksling af varme ferieønsker.

Der var over 20 dagsordenpunkter, og maratons mødets mange debatter havde borgmester Mogens Haugaard som skydeskive.

En sag handlede om en borgers styning af kommunale træer i Rødvig, som havde affødt en politianmeldelse, hvilket fik borgmesteren til offentligt at gå i rette med kommunens forvaltningspraksis. Fra flere sider i salen haglede kritikken ned over Mogens Haugaard for at underkende forvaltningens arbejde.

Borgmester isoleret

Forvaltningsdirektør Jakob Bigum Lundberg har fået nyt job i Næstved Kommune, hvorfor der skal ansættes en ny direktør. Overalt i Danmark er det kutyme at borgmester er født medlem af ansættelsesudvalg, der ansætter kommunens øverste embedsværk. Men et flertal i Økonomiudvalget besluttede, at Mogens Haugaard ikke får denne mulighed. I stedet skal de tre andre partiers borgmesterkandidater varetage valget af den nye topleder. Det er Steen S. Hansen (S), Varly Jensen (DF) og Anette Mortensen (V).

Inge Milbrat fra Nyt Stevns forsøgte at redde borgmesteren på stregen, ved at foreslå at hele Økonomiudvalget skulle indkaldes som ansættelsesudvalg. Men da kun hende selv og borgmesteren stemte for, vedtog kommunalbestyrelsen reelt at sætte Mogens Haugaard uden for døren.

S: Mogens Haugaard lyver

En tredje sag, som affødte stærk kritik af borgmesteren handlede om planerne om at forlænge Østbanen til Roskilde.

Her havde Steen S. Hansen (S) kigget dybt i Region Sjællands mødereferater, og fundet frem til et møde om disse planer, som havde fundet sted i juni 2016 uden at borgmesteren havde informeret kommunalbestyrelsen.

Mogens Haugaard forsvarede sig med ikke at have deltaget i mødet, men efterfølgende har han erkendt over for Dagbladet, at han burde havde orienteret kommunalbestyrelsen om dette og erklæret, at han “lægger mig fladt ned”. Undskyldningen bliver nu fulgt op med at alle referater fra det Kommunale Kontakt Udvalg fremover vil tilgå Økonomiudvalget.

Steen S. Hansen konkluderer, at borgmesteren talte usandt på mødet.

Kaldte borgere for pøbel

I forbindelse med debat om Stevns Kommuneplan 2017, videregav Jørgen Gregersen fra de Radikale en borgerkritik i forbindelse med nye rammeområder i Valløby, der påtænkes udlagt til boligområde. Dette afstedkom en heftig ordveksling mellem Gregersen og Steen Nielsen (S), der erklærede, at han stod for en politik der skaber vækst i kommunen, og ikke som de radikale ville ligger under for pøbelvælde.

Også fredelige sager

Sæsonens sidste kommunalbestyrelsesmøde bar dog ikke kun præg af, at der blot er fem måneder til valget.

Der blev f.eks. vedtaget en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til udvidelse af Strøby Idrætscenter. Der blev også vedtaget en ny forvaltningsplan, som danner ramme for arbejdet med verdensarven for perioden 2017-2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden at godkende forslaget til Stevns Kommuneplan 2017. Forslaget kommer i otte ugers høring fra den 2. august–27. september.

sky