Kommunale udbud med kvalitet og leveringsgaranti

Af: Bjarne Nielsen, kandidat for Venstre

Gennem årene har mange kommuner, deriblandt Stevns, udbudt drifts- og anlægsopgaver efter princippet laveste pris. Ofte er det endt med ekstra udgifter, fordi leverandøren ikke har kunnet få økonomien til at slå til og har måttet kaste håndklædet i ringen. Seneste eksempel i Stevns Kommune er rådhusbyggeriet, hvor brugen af MGO plader er endt i konkurs og dermed en ekstraregning, som skal dækkes af skatteborgernes penge.

I januar 2016 bad jeg om at få en sag i Økonomiudvalget om Stevns Kommunes udbudspolitik. Venstre har atter rejst spørgsmålet i maj 2017, og i november bliver der en temadrøftelse om de kommunale udbudsregler i Stevns Kommune.

Jeg foreslår, at samtlige udbud over 500.000,00 kr. skal udbydes efter princippet »det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, hvor der skal stilles krav til kvalitet, leveringssikkerhed, garantistillelse og eventuelt sociale klausuler.

Jeg vil arbejde for rimelige vilkår for erhvervslivet, men vi skal stille krav til kommunens leverandører, så borgerne får valuta for deres skattepenge.

Stevns Kommune skal ikke ende med ekstraregninger som følge af dårlig kvalitet eller leverandører, som går konkurs, fordi de udelukkende fokuserer på at give den billigste pris.

