Velvære fra tidlig morgen til sen aften – Stevnsbadet

(Last Updated On: 18. april 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 15 besøgte vi Stevnsbadet.

Stevns kommune er også Ole

Halinspektør i Stevnsbadet, Ole S. Hansen. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Solen har forladt horisonten. Men markerne er der endnu. Pløjede, brune, klare til nye afgrøder. Det er panoramaudsigten gennem en meterlang glasvæg af vinduer fra gulv til loft. Fuglefløjt? Nej, men vandplask og muntre børnelyde.

Opsyn med 1 million liter vand

Det er Stevnsbadet. Det er fire bassiner med varmt vand fra 27 til 31 grader. Svømmeparadiset styres på 23. år af halinspektør Ole S. Hansen. Det vil sige, først halassistent og siden 2000 manden ved roret. Men hvorfor vil man tilbringe dag ud og ind i klorluft?

– Jeg er nok det, man kalder en sportsidiot, griner den 63-årige Ole, der med bemærkningen hentyder til sine mange år som førsteholdsspiller i blandt andet Køge Boldklub, siden træner. Man kan stadig se det.

Halinspektøren går ikke, skridter ikke forsigtigt hen over de glatte fliser. På bare fødder dribler han rundt på 4.370 kvadratmeter, hvis bassiner rummer samlet 1,1 million liter vand.

Bygget til internationale krav

Der er, hvad der skal være i svømmehallen fra 2012. Et soppebassin for de allermindste, et børnebassin og et stort 25 meters svømmebassin med seks baner og en 1 og 3 meters vippe. Bassinet er bygget efter internationale krav, som dermed åbner mulighed for afholdelse af konkurrencer. Det fjerde bassin er et varmtvandsbassin med boblebænk, massagedyser og modstrømsbølge.

Bassinet er en del af wellness-området, der desuden rummer gammeldaws dampbad og en infrarød sauna. Bassinet benyttes bl.a. af mennesker med genoptræningsbehov.

Tjek på hygiejniske sikkerhed

Ole Hansen har syv faste assistenter, og så fem-seks livreddere på deltid. Og de har nok at se til med åbningstider fra 6:30-21:00. Og så skal der rigges til og af før og efter åbningstid.

Et fuldt teknisk vidunder i halkontoret viser en skærm med konstant kontrol med pH-værdier og klorværdier. Og det er nok godt, fordi undersøgelser viser, at folk i gennemsnit tisser 7 centiliter, når de svømmer.

– Vi tager manuelle prøver hver morgen, og tjekker dem med tallene på skærmen, forklarer Ole Hansen.

Under de svømmende skolebørn, som har hallen i formiddags- og eftermiddagstimerne, står meterhøje, blålakerede kul- og sandfiltre. 720 kubikmeter vand renses her i døgndrift, så vandet i bassinerne altid er rent og indbydende.

Roklub og havkajakker

Og halinspektøren er ikke bange for at gribe en svaber eller et værktøj. Han er uddannet automekaniker, og kendt fra sine mange år på det lokale Ford-værksted. Siden blev det til 10 år med jord og beton. Og han ser ud til at tage del i Stevnsbadets vagtplan de næste 10 år.

Timeskemaet for hallen er godt besat. Farvekoder beretter om, hvornår svømmeklubbens 900 medlemmer crawler sig gennem den afmålte tid, før det er tid til roklubbens folk. Der trænes sikkerhed til søs, og der foretages flittigt grønlændervendinger, når havkajakklubben låner bassinet med en vanddybde på fire meter.

Varme mænd og kvinder

Ole Hansen kan også fortælle om stævner og konkurrencer, og om Søværnets dykkerkurser i weekenderne. Der er både undervisning og motion for ældre, for handicappede, og hallens tre familierum er en stor succes.

De velindrettede saunaer byder brugerne på varm komfort. På knastfrie elletræsbænke sidder svedende mænd i 95 grader i herrernes sauna, mens der er 90 grader i kvindernes. Forskellen må skyldes den indre glød.

Fest og fødselsdage

Mennesker mødes, og sød musik opstår. Det sker også i Stevnsbadet, når Ole og hans folk afholder vanddiskotek for 4.-6. klasserne, som en særlig event.

– Der er også flere og flere, der afholder børnefødselsdage her, lyser Ole op, for glade kunder, masser af børn og unge mennesker, og så den daglige kontakt med kolleger, det er det, som skaber arbejdsglæde.

I pagt med særegen natur

Kunne Oles arbejdsplads være hvor som helst? Nej. Når man kigger ud gennem de store glaspartier, som gør Stevnsbadet transparent, får man et hint om, hvor i landet man befinder sig. Arkitekten har været inspireret af den nærliggende Stevns Klint. Konturerne i facaden giver klare associationer til de forskellige lag i klinten.

Og mens Ole og hans kolleger holder øje med gæster i badetøj, kan gæsterne følge årets gang med udsigten over markerne, og de morgenduelige blive et med solopgangen.

sky

Fakta om Stevnsbadet

Bygget: 2012

Pris: 43 millioner kroner

Årlige udgifter:

Besøg pr. år: 40.000 gæster

Stevnsbadet forventes at kunne holde til 2052.