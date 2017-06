Grus i maskineriet (Last Updated On: 1. juni 2017)Vejene på Stevns er udgangspunktet for cykelturisme, daglig transport til arbejde og skolegang, ligesom mange af os bor ved vejene. […]

Grundloven fejres på efterskolen (Last Updated On: 1. juni 2017)Gymnastikefterskolen Stevns har en lang tradition med afholdelse af Grundlovsfest, og rigtig mange benytter dagen til en hyggelig skovtur med […]

Driften af frivillighedscenteret i hus (Last Updated On: 1. juni 2017)Socialudvalgsformand i Stevns Kommune, Thor Grønbæk, overrakte tidligere på året en stor guldnøgle til foreningens formand, Johnny Andersen, som symbol på, at […]