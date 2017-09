Korrektion af budgetforslag

(Last Updated On: 14. september 2017)Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne […]

(Last Updated On: 14. september 2017)Godt 50 borgere og partifæller var mødt op for at overvære kommunalbestyrelsesmødet. Valløby: Torsdag aften mødtes medlemmerne af kommunalbestyrelsen i […]