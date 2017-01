Korrektion – Ønsker ikke café i den nye hal

Rødvig: I artiklen “Tidsplan og ønsker for hallen i Rødvig”, bragt i Stevnsbladets udgivelse den 23. december på side 14, havde der desværre indsneget sig en fejl i faktaboksen, som beskriver arbejdsgruppen under Rødvig Borgerferings ønsker for hallen.

I boksens andet punkt, der omhandler de sekundære områder i hallen, står ønsket om en café blandt eksemplerne. Arbejdsgruppen oplyser, at en café ikke er på ønskesedlen.

– Gruppen finder ikke, at en café skal have plads i hallen, da Rødvig i forvejen har steder, hvor mad og drikke kan indtages. Områderne skal rumme omklædningsrum, fleksible opholds- og mødelokaler mv. men ikke et egentligt cafeteria, forklarer Freddie Larsen, som er formand for den arbejdsgruppe, som har arbejdet med planerne for en ny hal i Rødvig.

Redaktionen beklager fejlen.

