Det koster bus og tog i 2017

Stevns: Den 15. januar indførte Din Offentlige Transport (DOT) nye takster.

Det var et farvel til alle zoners-kortet, og goddag til et nyt pendlerkort. Fremover vil der være to typer rejsekort: ét til korte rejser på mellem to-otte zoner, og ét til lange rejser på ni zoner eller mere.

Store prisstigninger

Det betyder store prisstigninger for pendlere på Stevns. Samtidig gælder kortet kun de valgte zoner, så hvis man skal til mormor Karens fødselsdag i Helsingør, så kan kortet ikke bruges, da alle zonerskortet er væk.

De nye harmoniseringstakster bygger på princippet om at jo længere man rejser, desto mere skal betales.

Derfor vil et månedskort fra Store Heddinge til Lufthavnen fremover udgøre 24 zoner, og koste 2.280 kr.

Man kan læse mere og bestille nyt rejsekort på rejsekort.dk/pendlerkort, og man kan finde sit eget eksempel på rejse til og fra på dot.dk under priser og zoner.

(Pressefoto)

FAKTA

Stevnsbladet har med DOT, DSB og trafikselskabet Movia som kilde, fundet disse eksempler:

1. Store Heddinge til København 22 zoner: 1.800 kr. for 30 dage.

2. Store Heddinge til Roskilde 9 zoner: 1.390 kr. for 30 dage.

3. Store Heddinge til Næstved 8 zoner: 1.260 kr. for 30 dage.

4. Vallø/Strøby Egede til København 19 zoner: 1.490 kr. for 30 dage.

5. Vallø/Strøby Egede til Roskilde 10 zoner: 1.390 kr. for 30 dage.

6. Vallø/Strøby Egede til Næstved 8 zoner: 1.260 kr. for 30 dage.

7. Hårlev til København 20 zoner: 1.600 kr. for 30 dage.

8. Hårlev til Roskilde 11 zoner: 1.390 kr. for 30 dage.

9. Hårlev til Næstved 6 zoner: 1.000 kr. for 30 dage.

10. Store Heddinge til Vallø/Hårlev 5 zoner: 850 kr. for 30 dage.