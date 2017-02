Lyderslev: For alle med et åbent sind er der nu mulighed for at prøve kræfter med Kristen meditation i Lyderslev Kirke. Første gang er søndag den 12. februar kl. 12.30.

Det foregår meget enkelt, og stiller ingen andre krav, end at du kommer, som du er.

Af en pressemeddelelse fremgår det:

“Kristen meditation har det udgangspunkt, at Guds kraft er tilstede i alt det skabte – også i mennesket. I menneskets inderste er der et punkt, hvor Gud er og handler. Bønnens motivation og motor er den bedendes intention, om at ville tilbringe en aftalt tid hver dag sammen med Gud. Og det er netop, hvad vi forsøger at gøre i Lyderslev Kirke. Vi sidder på nogle behagelige stole i kirkens sideskib, der er indrettet til formålet. Tag eventuelt et tæppe med til at tage over skuldrene. Der vil være nogle sunde snacks til under pauserne, der helst foregår i stilhed. Bagefter kan vi snakke sammen og udveksle erfaringer. Mulighederne er mange, når man først er fælles om det.”

Flere datoer er på vej, men typisk er Kristen Meditation i Lyderslev hver sidste søndag i måneden kl. 12.30-15.30. Det er altid muligt at hoppe på vognen senere i forløbet.