(Last Updated On: 20. april 2017)

BONUS: To kunstnere på samme udstilling. Trine Bonds keramik og Jens Aaholts malerier. (Privatfotos)

Store Heddinge: Forfatteren Alberts Camus sagde engang: “At skabe er at leve to gange”. Det passer godt på de to kunstneres værker, der er de næste i rækken af Kulturloftets 25 års jubilæumsudstillere.

Kært gensyn

Man kan fra den 22. april møde keramiker Trine Bond og billedkunstner Jens Aalholt Nielsen i udstillingslokalet på 1. sal over Stevns bibliotek på Kirketorvet 2 i Store Heddinge.

– De har begge udstillet flere gange tidligere i forskellige sammenhænge, fortæller formand Hans Jørgen Lund Jensen fra Kulturloftet.

Foto som skitser

De kalder udstillingen “Kultur møder Natur”. Med fotografiet som skitseblok skaber Jens Aalholt Nielsen steder og personer, der ikke findes i den fysiske verden.

Jens Aalholt Nielsen udstiller på Kulturloftet en serie af billeder under titlen “Night Stills”, der primært er inspireret af et Road Trip gennem dele af USA i foråret 2017.

Se et eksperiment

Til den aktuelle udstilling undersøger Trine Bond geologiske og botaniske udtryk, og de fleste af værkerne er eksperimenter. Hun er i gang med at udvikle nye krater og kravleglasurer, der har en reference til forstening, kridt og lava.

Hun viser også en serie fossile biotoper. På nuværende tidspunkt venter mange værker på at blive brændt og glaseret, så hun er ret spændt på hvordan det i hele processen vil udvikle sig.

Fernisering 22. april

Udstillingen åbnes med fernisering lørdag den 22. april kl. 11, og alle er velkomne.

Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid indtil årets 133. dag, som er den 13. maj.

I øvrigt samme dato, hvor Brødrene Olsen vandt Melodi Grand Prix med »Smuk som et stjerneskud«.

Det bliver udstillingen også.

sky