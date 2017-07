Kulturforeningen Spilledåsen præsenterer et flot efterårsprogram

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Et navn som vil trække publikum til på Spilledåsens efterårsprogram: Søs Fenger med band. (Pressefoto)

Stevns: Der mangler ikke kultur på Stevns. Der er altid en kunstudstilling et sted. Der er brede kulturarrangementer i flere af byerne på i kommunen. Der er film og teater. Der er sport og foredrag. Der er musik, musik og musik.

Store navne på plakaten

Spilledåsen står i musikkens tegn, og foreningen har netop præsenteret et “bare-jeg-kan-få-en-billet” program for efteråret 2017.

Søs Fenger møder op med band. Hendes søster udi rocken, Ida Nielsen gæster også Stevns med den bas, som hun bakkede Prince op med indtil den amerikanske stjerne døde i april sidste år. USA er også omdrejningspunktet i koncerten med skuespiller Jesper Lohmann, der krænger sin indre Elvis ud. Så er der det nye store, danske navn Bo Evers på plakaten, som kommer med sigøjnerorkestret Gypsy Vendetta.

Møllejazz til Harmonien

Endelig “genopstår” Møllejazz som Jazz på Harmonien med ingen ringere end Kansas City Stompers. Danmarks ældste, professionelle jazzband med mere end 60 år i det danske jazzliv og mere end 40 lp/cd indspilninger bag sig.

Den stolte tradition med jazz bliver fremover på Harmonien i Rødvig, og Spilledåsens frivillige bagmænd- og kvinder lover mindst den samme hygge som i mølle-jazzens dage.

2016 tja – 2017 jep!

Hvordan gik så sæson 2016? Der var et mindre underskud, oplyser formanden Poul Erik Madsen og kasseren Karin Christensen. Men det skræmmer ikke en erfaren bestyrelse, som også tæller Rolf Persson, Lars Thorup Jeppesen, Niels Kristiansen, Tommy Ebbesen og Britt Kjær.

– Vi har 250 medlemmer, siger Poul Erik Madsen og tilføjer:

– Der kom en del nye til via Savage Rose-koncerten i 2016. Og der er heldigvis flere der køber hele pakken. Og der er altid plads til flere der erhverver sig et medlemsskab.

Den store lyd i fokus

Spilledåsen har aldrig måtte aflyse et arrangement, og flere af forårets koncerter havde udsolgt.

Foreningens planlægning med et program begynder altid et helt år før, og da der spilles på hverdage, er det muligt at forhandle sig til større navne end hvis det var i weekender.

Måske er det derfor at Spilledåsens slogan er: Det lille spillested – med den store lyd. Efteråret 2017 tegner i hvert fald rigtigt godt for musikelskere.

sky