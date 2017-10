KV17: 10 partier og 92 kandidater

(Last Updated On: 9. oktober 2017)

Klokken 12, tirsdag i sidste uge udløb fristen for at tilmelde partier og kandidater til kommunalvalget den 21. november. Listen indeholder en tredjedel flere kandidater end ved sidste kommunalvalg i 2013

Stevns: I Stevns kommune vil det være muligt at sætte sit kryds ud for 10 partier og lister, og desuden kom i sidste øjeblik en enkeltkandidat på stemmesedlen, Betina Baden, der kort forinden trak sig fra Enhedslistens kandidatliste, hvor hun ellers var placeret som kandidat nummer to.

To partier, Alternativet og Nye Borgerlige, har grundet mangel på kandidater set sig nødsaget til at trække sig.

Lang kandidatliste

Hvis man ønsker at sætte sit kryds ud for en kandidat fremfor et parti eller en liste, er der i alt 92 kandidater, som man kan stemme personligt på.

Det er en tredjedel flere end ved sidste kommunalvalg i 2013, hvor der var 64 kandidater.

Den store stigning i antallet af kandidater skyldes især dannelsen af Nyt Stevns, et parti der så dagens lys i foråret 2017 på initiativ af borgmester Mogens Haugaard Nielsen, der tidligere på året havde meldt sig ud af Venstre. Nyt Stevns stiller med 17 kandidater.

Socialdemokratiet har fire flere kandidater i år (15 kandidater) end i 2013 (11 kandidater). Dansk Folkeparti har fået dobbelt så mange på deres liste fra 3 til 6 kandidater, mens Liberal Alliance er mere end fordoblet fra 2 til 5 kandidater. Konservative har få to flere kandidater end ved valget i 2013 og stiller i 2017 med 8 kandidater. Modsat har Radikale Venstre to færre kandidater i år, og stiller med 6 kandidater. I 2013 var der 8 kandidater på Radikale Venstres liste. Enhedslisten har én kandidat mere i år, og listen tæller i alt 9 navne, i 2013 var der 8 kandidater på Enhedslistens liste. Modsat har Venstre én færre end ved sidste kommunalvalg, hvor de stillede med 19 kandidater. Med 18 kandidater er det også ved dette kommunalvalg Venstre, som stiller med flest kandidater.

Brevstem allerede nu

Der er seks uger til valget, men er du forhindret i at møde op på afstemningsdagen, kan du allerede nu sende din stemme pr. brev.

I perioden fra tirsdag den 10. oktober til fredag den 17. november kan du brevstemme på enhver Borgerservice i landet. Borgerservice sørger så for at sende din brevstemme videre, til den kommune, hvor du er optaget på valglisten.

Husk at medbringe legitimation, såfremt du ønsker at brevstemme.

rmh

Fakta:

Der kan stemmes på følgende partier, lister og enkeltkandidat:

(I alt 92 kandidater, tallene i parentes er antal kandidater i 2013)

A – Socialdemokratiet 15 (11)

B – Radikale Venstre 6 (8)

C – Konservative 8 (6)

F – Socialistisk Folkeparti 4 (4)

I – Liberal Alliance 5 (2)

O – Dansk Folkeparti 6 (3)

V – Venstre 18 (19)

Ø – Enhedslisten 9 (8)

N – Nyt Stevns 17 (-)

L – Borgerlisten Stevns 3 (i 2013: L – Stevnslisten 3)

personlig opstilling, Enkeltkandidat Betina Baden, intet bogstav men vil stå anført nederst på listen med sit navn

Total – 92 (64)

Partier, der har indgået valgforbund: